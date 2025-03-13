«Пешком по России»: Удобные туристические тропы «заманят» россиян и помогут природе

Если государство будет вкладываться в развитие туристических троп, устанавливать указатели, поддерживать чистоту, создавать комфортные маршруты, то это, безусловно, вызовет интерес у людей. Об этом в беседе с НСН рассказала путешественница, основатель агентства продвижения и литературного агентства «Performance», автор книг Ирина Кульдышева.

Власти подготовили законопроект о создании в России национальной системы туристических троп, поручение по которой президент Владимир Путин давал еще в 2022 году. В систему войдут федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также маршруты на особо охраняемых природных территориях. Подобным проектом хотят вовлечь граждан в активный и доступный отдых на природе. Кульдышева отметила, что лично заметила нехватку благоустройства в небольших, но туристически интересных городах.

«Как путешественник, я вижу в идее создания национальной системы туристических троп в России много положительных аспектов. Это может стать отличной возможностью для людей активно проводить время на природе и открывать для себя новые места. Думаю, создание такой системы может занять значительное время — несколько лет, а то и годы. К сожалению, путешествуя по городам, я вижу, как маленькие, но интересные города «загибаются». Очень удивительно было в этом году, прогуливаясь по тропам Плеса, видеть некошеную траву и необрезанные деревья на смотровой площадке. Прокладка маршрутов, установка указателей и других объектов, поддержание чистоты и безопасности — все это требует ресурсов и внимания властей», - рассказала она.