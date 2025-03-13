«Пешком по России»: Удобные туристические тропы «заманят» россиян и помогут природе
Масштабное развитие туристических троп может сделать реальным пешее путешествие по России, заявила НСН Ирина Кульдышева, а Елизавета Таирова назвала это единственным способом сохранить природу.
Если государство будет вкладываться в развитие туристических троп, устанавливать указатели, поддерживать чистоту, создавать комфортные маршруты, то это, безусловно, вызовет интерес у людей. Об этом в беседе с НСН рассказала путешественница, основатель агентства продвижения и литературного агентства «Performance», автор книг Ирина Кульдышева.
Власти подготовили законопроект о создании в России национальной системы туристических троп, поручение по которой президент Владимир Путин давал еще в 2022 году. В систему войдут федеральные, региональные и муниципальные туристские тропы, а также маршруты на особо охраняемых природных территориях. Подобным проектом хотят вовлечь граждан в активный и доступный отдых на природе. Кульдышева отметила, что лично заметила нехватку благоустройства в небольших, но туристически интересных городах.
«Как путешественник, я вижу в идее создания национальной системы туристических троп в России много положительных аспектов. Это может стать отличной возможностью для людей активно проводить время на природе и открывать для себя новые места. Думаю, создание такой системы может занять значительное время — несколько лет, а то и годы. К сожалению, путешествуя по городам, я вижу, как маленькие, но интересные города «загибаются». Очень удивительно было в этом году, прогуливаясь по тропам Плеса, видеть некошеную траву и необрезанные деревья на смотровой площадке. Прокладка маршрутов, установка указателей и других объектов, поддержание чистоты и безопасности — все это требует ресурсов и внимания властей», - рассказала она.
Собеседница НСН допустила, что когда-то россияне смогут, путешествуя пешком, обойти всю страну, если развитие троп затронет все регионы.
«Что касается возможности пройти всю Россию пешком, сомневаюсь, но, если система будет действительно интегрированной и охватывающей разные регионы, то это может стать реальностью. Думаю, большую популярность все-таки наберут локальные тропы. Однозначно будут проблемы с собственниками, особенно, если речь идет о частных землях. Я думаю, такие маршруты смогут привлечь внимание многих. «Выгнать» на природу сложно, но, если создать удобные и доступные условия для туристов, возможно. Походы и активный отдых для современных людей, особенно детей, как квест», - подытожила она.
В свою очередь основательница PR-агентства «Таирова пиарит», восходившая на Эльбрус и посетившая более 30 российских регионов, Елизавета Таирова заявила НСН о пользе такого законопроекта для природы и рассказала об уже действующих комфортных маршрутах.
«Я регулярно хожу в летние походы уже больше пяти лет, и считаю, что организованные туристические тропы – это единственный способ сохранить природу и исследовать туристические места, потому что на протяжении таких маршрутов есть оборудованные мусорки, стоянки для палаток. Лес не будет поджигаться, потому что все контролируется. Например, есть такой 30-ый маршрут в Кавказских горах, я сама его проходила, и он был действительно удобным. Более того, мы можем ориентироваться на опыт зарубежных стран. Например, в США хайкинг возведен в народный культ. Очень надеюсь, что такие туристические тропы помогут организовать природный туризм и в России. В регионах уже прокладывают тропы, по которым можно передвигаться как пешком, так и на велосипедах. Например, маршрут из Москвы в Санкт-Петербург, а в Геленджике - маршрут ВелоSea», - отметила она.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин заявил НСН, что спрос на семейный отдых в России только растет, а россияне с детьми все чаще предпочитают отправляться в путешествие по стране на личном автомобиле.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Трясет, как пацана малолетнего»: Дзюбу вызвали в сборную России
- Россиянам рассказали о последствиях покупки контрафактного смартфона
- В Ленинградской области школьник совершил налет на МФО и магазин
- ВС РФ поразили объекты аэродромной инфраструктуры ВСУ
- Ушаков заявил, что Россия не хочет временного перемирия на Украине
- Финляндия выделила Украине пакет военной помощи на 200 млн евро
- Захарова прослезилась, перечисляя детские жертвы из-за атак ВСУ на регионы РФ
- Умерла автор музыки к «Маугли», «Вертикали» и «Чучелу» София Губайдулина
- ВСУ потеряли в Курской области более 67 тысяч военнослужащих
- В Подмосковье в пассажира автобуса выстрелили из сигнального пистолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru