«Оставайтесь в России!» Онищенко дал совет перед отпускным сезоном

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что запрещать перелеты в Турцию не нужно, однако от отдыха за рубежом посоветовал воздержаться.