«Оставайтесь в России!» Онищенко дал совет перед отпускным сезоном

Экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал рост заболеваний COVID-19 в Турции.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Турции ситуация с коронавирусом осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов завезено в РФ из этой страны.

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» рассказал, что запрещать перелеты в Турцию не нужно, однако от отдыха за рубежом посоветовал воздержаться.

Привиться и не ехать. Онищенко призвал отказаться от летнего отдыха за границей

«Закрывать ничего не надо, у нас есть деловые поездки. Я все время говорю, что отдых россиян должен быть в нашей стране. Я не клевещу на другие страны, но и говорю – давайте будем отдыхать у нас. И никуда не надо ехать!» - напомнил он.

Ранее 8 апреля глава Роспотребнадзора рассказала, что заболеваемость в Турции выросла за несколько недель почти в четыре раза. По ее словам, ситуация осложняется «очень и очень быстро». Она добавила, что значимое количество завезенных штаммов мутировавшего коронавируса в стране - из Турции.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:КоронавирусТурцияГеннадий Онищенко
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