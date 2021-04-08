Попова заявила, что мутировавшие штаммы COVID-19 завозят в Россию из Турции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что в Турции заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза.

По её словам, это произошло «за небольшой промежуток, буквально несколько недель».

Попова добавила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции.

Ранее британский штамм коронавируса нашли у жительницы Екатеринбурга, которая прилетела из Турции, сообщает Ura.ru. При этом женщина почти неделю свободно передвигалась по городу и даже пыталась улететь обратно.

