Попова заявила, что мутировавшие штаммы COVID-19 завозят в Россию из Турции
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что в Турции заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза.
По её словам, это произошло «за небольшой промежуток, буквально несколько недель».
Попова добавила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции.
Ранее британский штамм коронавируса нашли у жительницы Екатеринбурга, которая прилетела из Турции, сообщает Ura.ru. При этом женщина почти неделю свободно передвигалась по городу и даже пыталась улететь обратно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru