Развитие скоростной трассы М-12 «Восток» на Сибирь и Дальний Восток - давно востребованный проект. Он даст толчок развитию экономики данных регионов и существенно улучшит транспортную доступность. Об этом в комментарии НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что М-12 «Восток» в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Последний открытый участок дошел до посёлка Ачит в Свердловской области. В дальнейшем трассу продлят до Тюмени, и она войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока.