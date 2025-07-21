Сплошные выгоды: Продление М-12 «Восток» даст толчок развитию регионов и туризма
Грузоперевозчики давно ждут возможности быстрее доставлять грузы с Дальнего Востока, рассказал НСН Владимир Матягин. По его мнению, продление трассы М-12 на восток важно и в туристических целях.
Развитие скоростной трассы М-12 «Восток» на Сибирь и Дальний Восток - давно востребованный проект. Он даст толчок развитию экономики данных регионов и существенно улучшит транспортную доступность. Об этом в комментарии НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что М-12 «Восток» в перспективе соединит центральную часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Последний открытый участок дошел до посёлка Ачит в Свердловской области. В дальнейшем трассу продлят до Тюмени, и она войдет в опорную автодорожную сеть Сибири и Дальнего Востока.
«Эта трасса до Дальнего Востока давно уже нужна, она позволит очень серьезно разгрузить дороги. Всё зависит от возможности оперативно добраться, довезти груз. Каждый день в пути - это деньги, определенные расходы. Чем быстрее машины будут привозить груз, тем дешевле будет для конечного потребителя стоимость товаров. У нас сейчас переориентация идет на Дальний Восток, из Китая много товаров везется, и это направление сильно перегружено. Для примера: у меня в прошлом году была в октябре поездка на Екатеринбург через Челябинск. От Санкт-Петербурга до Казани я доехал за 11 небольшим часов. А от Казани до Екатеринбурга ушел целый день, хотя расстояние меньше», - отметил собеседник НСН.
Эксперт ассоциации транспортных инженеров, директор по решениям в области общественного транспорта Владимир Валдин также приветствовал данный проект, хотя обратил внимание на один недостаток.
«Любые дороги, которые соединяют населенные пункты, - это хорошо, они способствует развитию обширного числа других мест вокруг этой территории. Однако в данном случае плюсы уменьшаются из-за того, что дорога платная и количество въездов на нее лимитируют. Такие трассы способствуют развитию только тех кластеров и территорий, которые непосредственно прилегают к выездам. Вообще у нас на Востоке с дорогами хуже, чем на Западе. Плотность сети дорог достаточно маленькая для такой большой страны. Можно только приветствовать появление новых трасс, хотя бы на платной основе. Делать надо - хватило бы денег, хватило бы рук», - подчеркнул эксперт.
В свою очередь Владимир Матягин отметил, что строительство новой трассы может положительно сказаться и на развитии внутреннего туризма.
«У нас много красивых мест за Уралом, если будут дороги такие открытые, то и турпоток может переместиться с регионов в европейской части в Сибирь, на Алтай. Там есть шикарные места, только самолетом не совсем всегда удобно, хочется проехаться по стране, посетить стильные города. Опять же, по стоимости иногда авиабилеты стоят намного дороже, чем просто взять семью, заправиться и поехать на машине», - пояснил собеседник НСН.
Всего в нацпроекте «Инфраструктура для жизни» заложено свыше 370 млрд рублей на дорожную деятельность для регионов Дальнего Востока до 2030 года. Ранее эксперт по градостроительству Михаил Блинкин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что депутаты Госдумы не должны лезть в процесс ремонта дорог.
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