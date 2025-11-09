Турпоток из России в Китай вырос до максимума за последние 13 лет
В июле–сентябре 2025 года россияне совершили 383 тысячи туристических поездок в Китай — это самый высокий показатель за последние тринадцать лет. Об этом сообщают РИА Новости.
Так, в третьем квартале текущего года число поездок россиян в КНР выросло на 13% по сравнению со вторым кварталом и на 25% — по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Подобный уровень турпотока в Китай не фиксировался с 2012 года: тогда, в третьем квартале, россияне совершили 407,6 тысячи поездок.
Отмечается, что одним из ключевых факторов роста стал пробный безвизовый режим, запущенный Китаем для граждан РФ с 15 сентября.
В начале ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия работает над отменой виз для граждан Китая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
