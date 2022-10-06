Туротрасль России просит не мобилизовывать ключевых сотрудников

Документ направлен на имя глава кабмина РФ Михаила Мишустина.

В нем говорится, что специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации.

В перечень вошли как руководящие специалисты, так и технические специальности, в числе которых инженеры, техники, электроэнергетики. По мнению представителей отрасли, важно предоставить отсрочку врачам, спасателям, инструкторам-проводникам, а также IT-специалистам, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах.

Минцифры России планирует 7 октября утвердить список направлений деятельности, осуществление которой позволит предприятиям получать аккредитацию как IT-компаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

