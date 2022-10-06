Туротрасль России просит не мобилизовывать ключевых сотрудников

Крупные предпринимательские объединения в сфере туризма и гостеприимства совместно с ведущими туроператорами страны обратились к властям РФ с просьбой освободить от частичной мобилизации ключевых специалистов отрасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо, которое подписал и.о. президента Российского союза туриндустрии Илья Уманский, президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков, председатель Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Елена Трубникова.

Путин дал отсрочку от мобилизации учащимся вечерних отделений и аспирантам

Документ направлен на имя глава кабмина РФ Михаила Мишустина.

В нем говорится, что специалисты, а также работники, занимающие соответствующие должности, подлежат бронированию в условиях частичной мобилизации.

В перечень вошли как руководящие специалисты, так и технические специальности, в числе которых инженеры, техники, электроэнергетики. По мнению представителей отрасли, важно предоставить отсрочку врачам, спасателям, инструкторам-проводникам, а также IT-специалистам, так как весь процесс реализации турпродуктов держится на информационных системах.

Минцифры России планирует 7 октября утвердить список направлений деятельности, осуществление которой позволит предприятиям получать аккредитацию как IT-компаниям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/The Shopping Sherpa
ТЕГИ:Отсрочка От АрмииМобилизацияВнутренний ТуризмТуризм
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