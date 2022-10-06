Минцифры утвердит виды деятельности аккредитованных IT-компаний 7 октября

По его словам, проект приказа будет выложен в «партнерских чатах» 6 октября для обсуждения. На следующий день документ может быть утвержден.

«Доходы от этих направлений деятельности - 30% - позволят вам получить гордое звание IT-компании», — сказал Шадаев.

Привлечение гражданина к уголовной ответственности за уклонение от мобилизации возможно только в том случае, если гражданин не числится в запасе Вооруженных сил, во всех остальных случаях уголовное преследование незаконно. Об этом НСН заявили юрист Комитета солдатских матерей Александр Латынин и депутат Госдумы, юрист Юрий Синельщиков.

