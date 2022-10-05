Путин дал отсрочку от мобилизации учащимся вечерних отделений и аспирантам

На встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» он отметил, что это произошло из-за того, что Министерство обороны не внесло вовремя соответствующие изменения в правовую базу.

Российский лидер рассказал, что подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся вечерних отделений, а также для аспирантов.

Ранее Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».