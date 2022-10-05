Путин дал отсрочку от мобилизации учащимся вечерних отделений и аспирантам
Президент России Владимир Путин заявил, что в ходе проведения в стране частичной мобилизации приходится вносить коррективы в список тех, кто под неё не попадает, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с лауреатами и финалистами конкурса «Учитель года» он отметил, что это произошло из-за того, что Министерство обороны не внесло вовремя соответствующие изменения в правовую базу.
Российский лидер рассказал, что подписал документ об отсрочке от частичной мобилизации для учащихся вечерних отделений, а также для аспирантов.
Ранее Путин в ходе совещания с Советом Безопасности РФ потребовал разобраться со всеми ошибками, возникшими в ходе призыва в рамках частичной мобилизации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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