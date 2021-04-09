Туроператоры заявили о нежелании россиян ехать в Турцию из-за коронавируса

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что продажи туров на курорты Турции упали на 25% из-за всплеска заболеваемости COVID-19 в республике, сообщает «Интерфакс».

По его словам, спрос на поездки в Турцию также упал из-за слухов, что Россия может закрыт с ней авиасообщение.

«Вызывают опасения заявления властей о принятии дополнительных мер для снижения рисков завоза новых штаммов. Обычно мы бронируем в день 150-200 человек на Турцию, а сейчас меньше сотни», - отметил Мкртчян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что больше всего мутировавших штаммов коронавируса, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале призвал закрыть авиасообщение со всеми странами, где фиксируется всплеск заболеваемости.

