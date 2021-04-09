Жириновский призвал закрыть авиасообщение с Турцией

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем телеграм-канале призвал закрыть авиасообщение с Турцией.

В Турции в четверг был достигнут новый рекорд по числу заболевших коронавирусом, за сутки выявили почти 56 тысяч новых случаев болезни.

Как написал Жириновский, эта мера должна действовать до спада заболевания в этой стране.

Парламентарий призвал поступать так со всеми странами, где начался всплеск заболеваемости.

Депутат Госдумы также пообещал учесть реализацию правительством его предложения как пример его хорошей работы в преддверии майского отчета правительства в парламенте.

Ранее в пятницу депутат Госдумы, академик РАН, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Турцию из-за плохой эпидемиологической обстановки и отдыхать в России.



«Я просто заклинаю, дорогие мои россияне, давайте мы сегодня, в это лето, используем те огромные рекреационные возможности, которые имеет наша страна: Крым, 511 километров Черноморского побережья, Абхазия, это кладезь, которую нужно использовать. В Турцию ехать не надо», - сказал Онищенко журналистам.

Он пояснил, что система здравоохранения Турции не справляется и со своими больными, а потому призвал Ростуризм повысить качество отдыха внутри страны.

В четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что в Турции заболеваемость коронавирусом выросла в 3,5 раза буквально за несколько недель. Попова добавила, что больше всего мутировавших штаммов COVID-19, в том числе британский и южноафриканский, завезли в Россию именно из Турции.

