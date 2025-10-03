Бригада «Эспаньола» заявила о «перезагрузке»
Добровольческая бригада «Эспаньола» в своём Telegram-канале объявила, что её ждёт «перезагрузка».
Уточняется, что своё существование прекращает 88-я бригада — «в том своём виде, в каком она заходила под Клещеевку и брала Часов Яр». На её базе будут созданы радиоэлектронный и штурмовой отряды.
«Моротряд... уходит в «одиночное плавание». Разведцентр «Мелодия» так же выведен в отдельную структуру... основной состав... создаёт новые структуры в составе системы обороны и силовых структур РФ», - говорится в сообщении.
Ранее генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что в составе спецназа «Ахмат» «есть и японец, и китайцы, и корейцы», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
