Два человека пострадали при атаке БПЛА на торговый центр в Курской области
3 октября 202518:39
Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в результате удара были ранены мужчина и женщина.
«Им оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась», - заключил он.
Ранее Хинштейн заявил, что в Октябрьском районе Курской области при атаке ВСУ пострадал инспектор ДПС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
