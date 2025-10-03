Два человека пострадали при атаке БПЛА на торговый центр в Курской области

Украинский беспилотник атаковал торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Как пишет RT, об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Хинштейн: Украинский беспилотник совершил попытку атаковать Курскую АЭС-2

По его словам, в результате удара были ранены мужчина и женщина.

«Им оказана первая помощь, госпитализация не потребовалась», - заключил он.

Ранее Хинштейн заявил, что в Октябрьском районе Курской области при атаке ВСУ пострадал инспектор ДПС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеВСУСпецоперацияАлександр ХинштейнКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры