В Москве арестовали бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО
Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу бизнесмена Ибрагима Сулейманова, сообщает РИА Новости. Он будет находиться в СИЗО до 2 декабря. Предпринимателю вменяют организацию двух убийств и покушение на убийство.
Сулейманова задержали 2 октября. Дело связано с убийством бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 1999 году, а также с убийством профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 2004-м. Следствие предъявило ему обвинения по нескольким статьям УК, включая организацию убийства и покушение на убийство.
Заседание проходило в закрытом режиме: ходатайство следствия о неразглашении материалов было удовлетворено судом. Следователи заявили, что не все соучастники преступлений установлены, а материалы дела содержат сведения, относящиеся к охраняемой тайне.
Ранее Сулейманов уже привлекался к уголовной ответственности. Басманный суд приговорил его к 11 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание средств на сумму более $4,5 миллионов. Позднее он был освобожден условно-досрочно, передает «Радиоточка НСН».
