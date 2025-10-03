В Москве арестовали бизнесмена Сулейманова по делу об убийстве экс-главы ФСФО

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заключил под стражу бизнесмена Ибрагима Сулейманова, сообщает РИА Новости. Он будет находиться в СИЗО до 2 декабря. Предпринимателю вменяют организацию двух убийств и покушение на убийство.

Сулейманова задержали 2 октября. Дело связано с убийством бывшего главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротствам Георгия Таля в 1999 году, а также с убийством профсоюзного лидера «Внуковских авиалиний» Геннадия Борисова в 2004-м. Следствие предъявило ему обвинения по нескольким статьям УК, включая организацию убийства и покушение на убийство.