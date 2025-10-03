Родители в многодетных семьях не могут позволить себе потратить слишком большие деньги на протезирование зубов, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина.

Ранее Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным матерям право на бесплатное протезирование зубов, сообщает РИА Новости. По ее словам, с данной просьбой в комитет неоднократно обращаются матери трех и более детей. Останина подчеркнула, что многодетные родители заслуживают право на бесплатное протезирование зубов.