Многодетным - по зубам: В Госдуме обсуждают меры соцподдержки у стоматологов
На сегодняшний день в России льготы на протезирование зубов имеют только люди, которые имеют государственные награды, но многодетные родители тоже герои, заявила в беседе с НСН депутат Госдумы РФ Нина Останина.
Родители в многодетных семьях не могут позволить себе потратить слишком большие деньги на протезирование зубов, заявила НСН депутат Госдумы Нина Останина.
Ранее Останина направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением предоставить многодетным матерям право на бесплатное протезирование зубов, сообщает РИА Новости. По ее словам, с данной просьбой в комитет неоднократно обращаются матери трех и более детей. Останина подчеркнула, что многодетные родители заслуживают право на бесплатное протезирование зубов.
«На сегодняшний день в России льготы на протезирование зубов имеют только люди, которые имеют государственные награды, герои соцтруда, герои Советского Союза, герои России. С моей точки зрения, многодетные родители тоже герои, даже если не имеют звания мать-героиня или отец-герой. Ко мне в Иркутске пришли на прием семьи, в которых воспитываются по 5-6 детей. Стыдно мне стало, когда я увидела женщин, которым от 45 до 50 лет. У них почти нет зубов или сохранились, но в таком состоянии, что неудобно улыбаться. На протезирование зубов требуется потратить слишком большие деньги для многодетной семьи. Вынашивание ребенка истощает организм женщины. Многодетный отец также без зубов, потому что он на себя такие деньги не потратит», - пояснила депутат.
По ее словам, проблему могло бы решить отдельное распоряжение правительства.
«Мне видится, что проблему могло бы решить отдельное распоряжение правительства, которое касалось бы мер поддержки многодетных. В России нет единого закона о многодетных. Есть указ президента и нормативные документы регионального значения. Дополнить указ главы государства крайне сложно. Правительство же ранее издало распоряжение о социальных выплатах медицинским работникам среднего звена в сельских территориях. Ровно так же кабмин может издать распоряжение и о социальной поддержке родителей многодетных семей. Мы направили данное предложение в правительство, но пока никаких комментариев с их стороны нет», - рассказала Останина.
Ранее в Госдуме предложили снижать пенсионный возраст многодетным родителям, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
