Минцифры РФ запустило на «Госуслугах» форму для направления жалоб на управляющие компании, которые отказывают жильцам многоквартирных домов в выборе интернет-провайдеров, сообщила пресс-служба министерства. Уточняется, что срок рассмотрения обращений будет составлять до 30 дней в зависимости от типа проблему. В Минцифры также напомнили, что закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома вступил в силу в апреле 2024 года. Однако это не помогло разрешить ситуаций. Муртазин уверен, что новая функция на «Госуслугах» - правильный шаг.

«Сегодня проблема стоит очень остро. Есть лобби застройщиков, которые не хотят терять деньги. В прошлом году было много историй, когда из-за отсутствия альтернативы в провайдерах у людей не было связи неделями, а то и месяцами. Появление такой кнопки на "Госуслугах" – хорошая вещь. Однако это не спасательный круг. Прокуратура загружена. Она, безусловно, будет реагировать. Чем больше обращений, тем лучше их будут отрабатывать. Однако это не приведет моментально к решению вопроса. Минимум полгода-год мы будем наблюдать борьбу застройщиков, управляющих компанией с жильцами домов. Только когда сложится правоприменительная практика и будут реальные наказания для управляющих компаний, они начнут менять свою тактику», - заявил он.