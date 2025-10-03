Жалобы россиян на интернет-монополию застройщиков сработают через год
Крупные провайдеры и сами заинтересованы в доступе, они помогут жильцам бороться с монополией застройщиков и управляющих компаний, рассказал НСН Эльдар Муртазин.
Многие жильцы многоквартирных домов по-прежнему сталкиваются с невозможностью выбора интернет-провайдера, оперативные обращения в прокуратуру могут повлиять на ситуацию, но это еще не спасательный круг. Об этом в разговоре с НСН заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Минцифры РФ запустило на «Госуслугах» форму для направления жалоб на управляющие компании, которые отказывают жильцам многоквартирных домов в выборе интернет-провайдеров, сообщила пресс-служба министерства. Уточняется, что срок рассмотрения обращений будет составлять до 30 дней в зависимости от типа проблему. В Минцифры также напомнили, что закон о беспрепятственном доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома вступил в силу в апреле 2024 года. Однако это не помогло разрешить ситуаций. Муртазин уверен, что новая функция на «Госуслугах» - правильный шаг.
«Сегодня проблема стоит очень остро. Есть лобби застройщиков, которые не хотят терять деньги. В прошлом году было много историй, когда из-за отсутствия альтернативы в провайдерах у людей не было связи неделями, а то и месяцами. Появление такой кнопки на "Госуслугах" – хорошая вещь. Однако это не спасательный круг. Прокуратура загружена. Она, безусловно, будет реагировать. Чем больше обращений, тем лучше их будут отрабатывать. Однако это не приведет моментально к решению вопроса. Минимум полгода-год мы будем наблюдать борьбу застройщиков, управляющих компанией с жильцами домов. Только когда сложится правоприменительная практика и будут реальные наказания для управляющих компаний, они начнут менять свою тактику», - заявил он.
По словам собеседника НСН, жильцы многоквартирных домов при возникновении проблемы легко могут подтвердить, что ограничены в выборе интернет-провайдера.
«Сегодня достаточно по электронной почте или в чате написать провайдеру: "Хочу, чтобы вы меня подключили по конкретному адресу". Оператор отвечает: "К сожалению, по этому адресу управляющая компания не дает допуска на территорию, подключить не можем". С этим письмом можно двигаться в прокуратуру, прикладывать скриншот ответа, и говорить о том, что происходит. Крупные операторы и сами заинтересованы в этом. Они будут помогать, давать такие письма и отзывы. При отсутствии доступа для альтернативных провайдеров цена минимум в несколько раз выше, чем по рынку. К примеру, в новой Москве одна управляющая компания, один провайдер. Цена за безлимитный интернет 100 мегабит около 4000 рублей при средней цене 1000 рублей», - рассказал он.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) нашла ограничения доступа для операторов связи в жилых комплексах группы компаний «ПИК». Выяснилось, что в новостройках в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях услуги подключения к интернету предоставляет только оператор застройщика Lovit, напоминает «Радиоточка НСН».
