Россиянин утонул на Пхукете

Генеральное консульство России в городе Пхукет подтвердило гибель российского туриста 1977 года рождения. В дипмиссии уточнили, что причиной смерти стало утопление.

Российские дипломаты сообщили РИА Новости, что находятся в контакте с родственниками погибшего, а также с турагентством и страховой компанией. Консульство оказывает близким необходимое содействие.

Накануне в русскоязычных социальных сетях Таиланда появилось объявление о поисках россиянина Сергея Фролова. Уточнялось, что он приехал на Пхукет на отдых в конце сентября.

По данным его родных, мужчина, работавший горным инженером в Кемерово, перестал отвечать на телефонные звонки три дня назад, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГибельРоссиянеТаиланд

