Россиянин утонул на Пхукете
Генеральное консульство России в городе Пхукет подтвердило гибель российского туриста 1977 года рождения. В дипмиссии уточнили, что причиной смерти стало утопление.
Российские дипломаты сообщили РИА Новости, что находятся в контакте с родственниками погибшего, а также с турагентством и страховой компанией. Консульство оказывает близким необходимое содействие.
Накануне в русскоязычных социальных сетях Таиланда появилось объявление о поисках россиянина Сергея Фролова. Уточнялось, что он приехал на Пхукет на отдых в конце сентября.
По данным его родных, мужчина, работавший горным инженером в Кемерово, перестал отвечать на телефонные звонки три дня назад, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянин утонул на Пхукете
- Бригада «Эспаньола» заявила о «перезагрузке»
- Жалобы россиян на интернет-монополию застройщиков сработают через год
- Два человека пострадали при атаке БПЛА на торговый центр в Курской области
- Россиянам объяснили, как выгоднее купить авиабилеты в теплые страны осенью
- Многодетным - по зубам: В Госдуме обсуждают меры соцподдержки у стоматологов
- Жизнь после Кехмана: Объединятся ли МХАТ с МХТ на фоне отставки со скандалом
- Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ранее ад» при отказе от мирного соглашения
- Достоевский в неонуаре: Чувашский ТЮЗ представил «Преступление и наказание»
- Генерал Попов заявил о новой тактике наступления российских войск
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru