Россиянам объяснили, как выгоднее купить авиабилеты в теплые страны осенью
Перелёт в Таиланд или Вьетнам с пересадками может оказаться дешевле прямого рейса. Об этом NEWS.ru заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
Он отметил, что для экономии следует также отслеживать специальные предложения. Например, билет в Турцию на середину октября можно приобрести за 25 тысяч рублей вместо 40 тысяч рублей ранее.
«Можно найти больше спецпредложений по Египту... В этом году стало гораздо больше авиационных рейсов в Египет из различных городов России», - указал эксперт.
Горин добавил, что стоимость авиаперелёта влияет как неудобное время вылета, так и продолжительная стыковка.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что самыми популярными у россиян направлениями являются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.
