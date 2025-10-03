Россиянам объяснили, как выгоднее купить авиабилеты в теплые страны осенью

Он отметил, что для экономии следует также отслеживать специальные предложения. Например, билет в Турцию на середину октября можно приобрести за 25 тысяч рублей вместо 40 тысяч рублей ранее.

«Можно найти больше спецпредложений по Египту... В этом году стало гораздо больше авиационных рейсов в Египет из различных городов России», - указал эксперт.

Горин добавил, что стоимость авиаперелёта влияет как неудобное время вылета, так и продолжительная стыковка.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил «Радиоточке НСН», что самыми популярными у россиян направлениями являются Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай.

