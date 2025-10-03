Дружба на миллион долларов: Зачем Дэвиду Гетте «лоббистские» титулы
Громкие титулы от британского журнала - это лоббистская история, которая помогает Гетте получать сегодня гонорары от 700 тысяч до миллиона долларов, сказал в эфире НСН DJ Smash.
Французский диджей Дэвид Гетта входит в число лидеров рынка танцевальной музыки, но ему нужно обосновывать гонорары, объяснил в интервью НСН DJ Smash (Андрей Ширман).
Ранее британский журнал DJ Mag назвал Гетту лучшим диджеем планеты 2025 года. Это уже пятый титул француза, по версии этого издания, Гэтту называли лучшим в 2011, 2020, 2021 и 2023 годах. Ширман отметил, что такие титулы помогают музыканту объяснить организаторам концертов свои гигантские гонорары.
«Что касается первого места от DJ Mag, всем профессионалам индустрии известно, что это лоббистская история. Это не совсем рейтинг, отражающий действительность на рынке танцевальной музыки. DJ Mag — это журнал, с которым надо дружить определенным образом. Это очень важно для Гетты как мирового бренда. Для тех площадок, на которых работает Дэвид Гетта, для обоснования его цены, которая сейчас доходит от 700 тысяч долларов до миллиона, ему нужно быть номером один, поэтому ему надо дружить с этим журналом. В этом есть определенный элемент лоббизма, но он не убирает профессионализм и работу, которую реально проводит Гетта», - отметил диджей.
При этом он подтвердил, что Гетта на самом деле лучший.
«Дэвид Гетта большой молодец, трудоголик, профессионал. Посмотрите, как он выглядит, как он занимается спортом, сколько у него выходит релизов постоянно. Можно сказать, что на протяжении последних 20 лет он является лидером рынка танцевальной музыки. При этом Гетта многостаночник, он пытается "окучивать" абсолютно разные сегменты и стили - там есть и поп, и тек-хаус, и EDM. Например, у него сейчас вышел трек "Lucky" с Mortenом - это чисто EDM, есть трек с элементами диско-хауса, он пишет во всех стилях. Наряду с диджеями, которые давно держатся на вершине и создают качественную музыку, такими как Тиесто или Кельвин Харрис, они все держатся на определенном уровне, в своей нише и никуда никто уходить не собирается», - заключил собеседник НСН.
DJ Леонид Руденко ранее говорил «Культурному гиду НСН», что недавний приезд в Россию диджея Пола Окенфолда стал знаковым событием, поскольку это культовая фигура в мире электронной музыки.
