Французский диджей Дэвид Гетта входит в число лидеров рынка танцевальной музыки, но ему нужно обосновывать гонорары, объяснил в интервью НСН DJ Smash (Андрей Ширман).

Ранее британский журнал DJ Mag назвал Гетту лучшим диджеем планеты 2025 года. Это уже пятый титул француза, по версии этого издания, Гэтту называли лучшим в 2011, 2020, 2021 и 2023 годах. Ширман отметил, что такие титулы помогают музыканту объяснить организаторам концертов свои гигантские гонорары.