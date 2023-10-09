Туроператоры в России начали снимать с продажи путевки в Израиль

Туры в Израиль после рекомендации Минэкономразвития были сняты с продажи. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу туроператоров «Интурист» и «Русский Экспресс».

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Так, в «Интуристе» отметили, что их клиенты, которые находятся в Израиле, продолжают свой отдых на Мертвом море и с ними все хорошо. Туроператор подчеркнул, что израильские самолеты летают на 95%.

Ранее в Минэкономразвития РФ объяснили, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за путевку в Израиль. Отмечалось, что россиянам необходимо направить требование на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес туроператора о расторжении договора или его изменении. В заявлении нужно сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» и рекомендации Министерства экономического развития, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:РоссияИзраильТуроператоры

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