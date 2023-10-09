Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле

Пресс-секретарь посольства Марина Рязанова уточнила, что родственники девяти россиян заявили, что не могут связаться с ними. По её словам, в израильских списках пропавших без вести числятся четверо из них.

«Подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - добавила Рязанова.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что на территории Израиля во время эскалации находились чуть больше 100 российских туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».