Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести в Израиле
Посольство РФ в Израиле заявило, что после атаки ХАМАС пропавшими без вести в Израиле официально числятся четверо российских граждан, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь посольства Марина Рязанова уточнила, что родственники девяти россиян заявили, что не могут связаться с ними. По её словам, в израильских списках пропавших без вести числятся четверо из них.
«Подтверждённая информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - добавила Рязанова.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что на территории Израиля во время эскалации находились чуть больше 100 российских туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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