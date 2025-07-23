СМИ: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить, читать и ходить

Голливудский киноактер Брюс Уиллис потерял способность ходить и разговаривать из-за прогрессирующей афазии и лобно-височной деменции, сообщает Express Tribune.

Брюс Уиллис не узнал экс-жену Деми Мур из-за развития деменции

Заболевания прогрессировали до такой степени, что герой боевиков едва может говорить, читать или ходить. При этом состояние актера остается стабильным, несмотря на прогрессирующее заболевание.

В то время как семья Уиллис продолжает призывать к пониманию и состраданию, поклонники по всему миру оказывают поддержку актеру и его близким.

В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. Последние два года болезнь прогрессировала очень стремительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ГолливудАктеры

Горячие новости

Все новости

партнеры