СМИ: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить, читать и ходить

Заболевания прогрессировали до такой степени, что герой боевиков едва может говорить, читать или ходить. При этом состояние актера остается стабильным, несмотря на прогрессирующее заболевание.

В то время как семья Уиллис продолжает призывать к пониманию и состраданию, поклонники по всему миру оказывают поддержку актеру и его близким.

В 2023 году актеру диагностировали фронтотемпоральную деменцию. Последние два года болезнь прогрессировала очень стремительно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

