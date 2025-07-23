СМИ: Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона по НАБУ
Европейский союз может ввести санкции в отношении Киева после принятия президентом Украины Владимиром Зеленским закона об ограничении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Spectator.
По данным издания, дипломаты на Западе предупреждали украинского лидера, что принятие данного закона может поставить под угрозу процесс вступления Украины в Евросоюз, отменить безвизовый режим и спровоцировать введение санкций ЕС против Киева. Зеленский предупреждения проигнорировал.
В Киеве и Львове состоялись акции протеста против закона, который, по мнению участников, подрывает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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