МЧС: В результате пожара в жилом доме в Москве погиб человек

В результате пожара в жилом доме в Москве погиб человек, сообщает RT со ссылкой на спасателей.

В Ираке более 60 человек погибли при пожаре в гипермаркете

В ходе работ сотрудники МЧС спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший.

Огонь охватил две квартиры и балкон. Три человека выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.

Ранее многоквартирный дом загорелся в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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