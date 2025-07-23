МЧС: В результате пожара в жилом доме в Москве погиб человек
23 июля 202506:01
В результате пожара в жилом доме в Москве погиб человек, сообщает RT со ссылкой на спасателей.
В ходе работ сотрудники МЧС спасли двух человек. В очаге пожара горящей квартиры был обнаружен погибший.
Огонь охватил две квартиры и балкон. Три человека выпрыгнули из окон, спасаясь от огня.
Ранее многоквартирный дом загорелся в Новороссийске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Брюс Уиллис почти потерял способность говорить, читать и ходить
- Минпросвещения: Ученики младших классов должны учиться до 26 часов в неделю
- МЧС: В результате пожара в жилом доме в Москве погиб человек
- СМИ: Евросоюз может ввести санкции против Украины из-за закона по НАБУ
- СМИ: США готовят ядерную инфраструктуру к новой холодной войне
- СМИ: Часть украинцев благодарна России за удары по ТЦК
- Пресс-секретарь Белого дома посоветовала «преступной семейке» Байденов заткнуться
- Пезешкиан согласился с утверждением, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
- В Верховной Раде заявили, что на Украине происходит накопление гнева и отчаяния
- СМИ: Маск может вернуться в политику
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru