В Минэкономразвития рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль
В Минэкономразвития объяснили, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за путевку в Израиль, сообщает РИА Новости.
Россиянам необходимо направить требование на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес туроператора о расторжении договора или его изменении. В заявлении нужно сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России.
В случае, если туроператор не реагирует и не выходит на связь, можно направить претензию в суд.
Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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