В Минэкономразвития рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль

Россиянам необходимо направить требование на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес туроператора о расторжении договора или его изменении. В заявлении нужно сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России.

В случае, если туроператор не реагирует и не выходит на связь, можно направить претензию в суд.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

