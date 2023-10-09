В Минэкономразвития рассказали, как вернуть деньги за путевку в Израиль

В Минэкономразвития объяснили, что делать туристам, чтобы вернуть деньги за путевку в Израиль, сообщает РИА Новости.

Россия ограничила вылеты в Израиль

Россиянам необходимо направить требование на официальный адрес электронной почты или на юридический адрес туроператора о расторжении договора или его изменении. В заявлении нужно сослаться на 14 статью 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и рекомендации Министерства экономического развития России.

В случае, если туроператор не реагирует и не выходит на связь, можно направить претензию в суд.

Ранее Минэкономразвития рекомендовало россиянам воздержаться от посещения Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ТуризмМинэкономразвитияИзраиль

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