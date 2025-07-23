СМИ: США готовят ядерную инфраструктуру к новой холодной войне
Американские власти готовят ядерную инфраструктуру к новому витку холодной войны, сообщает The Economist.
По данным британского издания, вопросы ядерной войны возвращаются в новую эпоху соперничества между крупными державами. Последний договор об ограничении ядерного оружия Москвы и Вашингтона (СНВ-3) истекает в феврале, и замены ему не предвидится. При этом США модернизируют все части своей «триады» ядерного оружия наземного, морского и воздушного базирования.
Также будет увеличиваться производство бомбардировщиков В-2 и В-21, подводных лодок с баллистическими ракетами класса «Огайо» и «Колумбия».
Ранее Военные США осуществили очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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