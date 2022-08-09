Туроператоры посоветовали россиянам присмотреться к трехзвездочным отелям в Турции

Ранее стало известно, что популярные пятизвездочные отели в Белеке, Кемере и Анталье приостановили продажи до конца августа из-за большого спроса. Также с высокой долей вероятности цены на отдых в Турции по мере приближения бархатного сезона будут расти. Осипова считает, что если бы цена на отдых в республике была неподъемной, то этот вопрос и не обсуждался.

«Места в топовых отелях еще есть, но надо поторопиться. Впереди бархатный сезон, и, думаю, в сентябре еще трудно будет разместиться в популярном отеле, но в октябре станет попроще. Что касается цен, то если бы они были настолько высокими, то эта тема сейчас не обсуждалась. По сравнению с 2021 годом выросла стоимость перевозки туристов», - сказала Осипова.