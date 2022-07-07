«Глэмпинг, море, All inclusive»: Россиянам рассказали, где отдохнуть летом за 30-50 тысяч рублей

Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», где россияне могут этим летом бюджетно отдохнуть.

Ранее сервис «Зарплата.ру» представил исследование, согласно которому почти четверть работающих россиян (24% опрошенных) в этом году готовы потратить на отпуск 30-50 тысяч рублей. Больше 150 тысяч рублей готовы выделить на отдых только 7% респондентов.