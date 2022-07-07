«Глэмпинг, море, All inclusive»: Россиянам рассказали, где отдохнуть летом за 30-50 тысяч рублей
Недельный отдых на двоих в Крыму и Сочи начинается от 5-6 тысяч, при этом средний чек туристов составляет эти летом 47 тыс. рублей, сказал в эфире НСН Илья Уманский.
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии (РСТ) по внутреннему туризму Илья Уманский рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», где россияне могут этим летом бюджетно отдохнуть.
Ранее сервис «Зарплата.ру» представил исследование, согласно которому почти четверть работающих россиян (24% опрошенных) в этом году готовы потратить на отпуск 30-50 тысяч рублей. Больше 150 тысяч рублей готовы выделить на отдых только 7% респондентов.
«Если в прошлом году средний чек был в районе 44-45 тысяч рублей, в этом - 47 тысяч, при этом есть и гораздо более дешевые поездки, и значительно более дорогие. Если говорить об эконом-сегменте, на том же Черном море недельное размещение на двоих в недорогой частной гостинице на побережье обходится около 5 тысяч рублей. По состоянию на начало июля, недельный отдых на двоих в Крыму начинается от 4,5 тысяч рублей, в Сочи – в районе 6 тысяч рублей. В целом у нас в стране достаточно много бюджетного отдыха. За эти деньги туристы, как правило, не получают ничего, кроме комнаты, за остальное приходится доплачивать», - сказал Уманский.
Он также рассказал о модном формате глэмпинга и отдыхе в Крыму по системе «все включено».
«Есть экскурсионные поездки, которые укладываются в сумму 10-15 тысяч на человека за два-три дня, есть большое количество баз отдыха в очень модном сейчас формате глэмпинга (разновидность кемпинга со всеми удобствами - прим. НСН), они достаточно недорогие и попадают в этот ценовой диапазон. Если подняться повыше и говорить о Крыме, который сейчас очень доступен, в трехзвездочной гостинице отдых на двоих обойдется от 15 тысяч рублей, а в отелях по системе "все включено" отдых стартует от 35 тысяч рублей. Добавить к этому дорогу и расходы на развлечения, и можно вписаться в эту сумму», - отметил руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму.
По его словам, основная масса туристов, путешествующих по России, не может позволить себе отдых в Турции дороже 150 тысяч рублей.
«Основная масса туристов, путешествующих по России, это далеко не та аудитория, которая может себе позволить четырех- и пятизвездочные отели в Турции. Доля продаж турецких туров дороже 150 тысяч рублей, не превышает 10%. Основной спрос приходится на туры в диапазоне 30-40-50, может быть, 60 тысяч рублей. В основном туристы в России выбирают недорогие гостиницы уровня две-три звезды или частный сектор», - заключил Уманский.
Со своей стороны, президент Союза туристических агентств, член общественного совета при Ростуризме Сергей Голов объяснил НСН, что отдых в России не стал менее доступным, просто туристы стали более рациональны в тратах.
«Санкции повлияли на то, что россияне стали больше экономить на всем, не только на отпуске. Дело даже не в том, сколько тратили раньше, вопрос в том, что раньше это стоило дешевле. Отдых не стал менее доступным, возможность отдыхать есть, но сейчас люди стали рационально относиться к своим сбережениям, - если раньше ездили на две недели на море, сейчас едут на неделю», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова рассказала НСН, какие альтернативы Крыму выбрали россияне эти летом. По ее словам, туристы с удовольствием отдыхают на Северном Кавказе, также будет очень популярен Дагестан.
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