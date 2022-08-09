Туроператоры рассказали о дефиците мест в отелях Турции в бархатный сезон
Туроператоры сообщили о дефиците мест в популярных отелях Турции на бархатный сезон. Об этом рассказали представители отрасли в беседе с агентством РИА Новости.
По данным оператора «Интурист», стоп-сейл присылают пятизвездочные отели ultra all inclusive в Белеке, Кемере и Анталье.
«В основном это отели премиум-сегмента, которые заработали себе отличную репутацию и хорошо известны на российском рынке. Большинство таких объектов уже прислали остановку продаж до конца августа», — сообщили в компании.
В свою очередь, туроператор Tez Tour отмечает, что особым спросом пользуются туры в Белек и Сиде, и во многих гостиницах «базовые и лимитированные категории номеров начинают вставать на "стоп"». Также компания прогнозирует, что стоимость отдыха в Турции будет расти по мере приближения бархатного сезона на фоне ограниченного количества доступных россиянам направлений и малого объема авиаперевозок.
По данным Anex Tour, «стопы» продаж возникают в точечные даты.
«Ввиду того, что объемы полетной программы в этом летнем сезоне были меньше со стороны российского рынка, то проблема со "стопами" не так остра, как было годами ранее», — отметили в компании.
Туроператор добавил, что премиум-отелям свойственно уходить в стоп-сейл, однако это дает преимущество новым гостиничным брендам.
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