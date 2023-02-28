Туроператоры предупредили о росте цен на отдых из-за новых санкций

Предстоящий рост цен в АТОР объяснили ограничениями в отношении банков. В ассоциации отметили, что платежи за границу почти остановлены.

В АТОР напомнили, за исключением Райффайзенбанка остальные финансовые организации оказались под ограничениями.

Туристов призывают не паниковать. Большинство туроператоров в 2022 году сформировали свои каналы платежей в Казахстан, Турцию и на Ближний Восток, уточнили в ассоциации.

Самыми популярными направлениями у россиян являются Сочи, Санкт-Петербург, Байкал и Абхазия, рассказали ранее в АТОР. По данным ассоциации, доля пакетных туров в общем объеме продаж составляет 90%, передает НСН.

