В России, несмотря на большое количество горнолыжных курортов и любителей этого вида спорта, не хватает гостиниц для горнолыжников — отдыхающие вынуждены селиться в частном секторе далеко от подъемников. Об этом НСН заявил генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Россияне стали практически вдвое чаще бронировать горнолыжные курорты на ноябрь-декабрь по сравнению с прошлым годом. Самым популярным кластером стал Сочи, а чаще всего отдыхать соотечественники ездят парами, сообщило издание «Известия». Арзуманов посетовал на то, что при наплыве горнолыжников в России не хватает инфраструктуры для них.