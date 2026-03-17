Новый фонд помощи туристам, которые застряли за рубежом, может помочь эвакуировать россиян, но для этого деньги должны дойти до туроператоров, рассказал гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

Глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил собирать «по копеечке» с каждого россиянина, чтобы спасти тех, кто застрял за границей. Об этом он заявил на выставке MITT. Арутюнов подчеркнул, что старые фонды не справились со своей задачей в этом году.