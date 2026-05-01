СМИ: Сербия и Босния и Герцеговина продолжают предоставлять военную помощь Киеву

Собеседник агентства утверждает, что поставки продолжаются, несмотря на введённый Белградом запрет. Осуществляются они через третьи страны - в них отправляют только комплектующие, а затем собирают готовую продукцию.

Источник указал, что сербская компания Zenitprom d.o.o. планирует передать ВСУ 50 тысяч неуправляемых ракетных снарядов калибра 122 мм для РСЗО «Град». Обеспечением компонентами будет заниматься словенская фирма IZOP-K d.o.o.

«Она снабдит Zenitprom d.o.o. компонентами боеприпасов... Вместе с сербскими деталями их планируют направить в Польшу для окончательной сборки», — добавил он.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что принимаются различные меры для недопущения поставок сербских боеприпасов на Украину, но полностью исключить такие случаи не удаётся, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

