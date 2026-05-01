Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е
Разрушение всей сети детских садов в России и их последующая нехватка для жителей связана с выкупом зданий под офисы в 1990-е годы. Как пишет РИА Новости, об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Я отлично помню... как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за три копейки... и там, значит, деньги зарабатывают», — сказал он.
По словам политика, позже выяснилось, что сеть детских садов разрушена и с тех пор «мы эту задачу решаем».
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что графики детских садов и продленки должны учитывать занятость родителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
