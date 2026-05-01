Названы отрасли в РФ с зарплатой более 200 тысяч рублей

По данным за февраль текущего года, лидером явлется производство табачных изделий, где среднемесячная начисленная заработная плата работников достигла 354 971 рублей.

Второе место у финансовой и страховой деятельности (216 909 рублей), а третье - информации и связи, где специалисты получают в среднем 207 356 рублей.

Далее в ТОП-5 расположилась добыча нефти и газа - средняя зарплата составлила 206 742 рублей. На пятом месте - воздушный и космический транспорта. Специалисты этой отрасли в среднем зарабатывают в месяц 204 815 рублей.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила «Радиоточке НСН», что более половины работодателей не указывает зарплату в вакансиях, так как она устанавливается по итогам собеседования.

