Названы отрасли в РФ с зарплатой более 200 тысяч рублей
Зарплату в размере более 200 тысяч рублей получают в России в пяти отраслях. Об этом со ссылкой на Росстат сообщает «Российская газета».
По данным за февраль текущего года, лидером явлется производство табачных изделий, где среднемесячная начисленная заработная плата работников достигла 354 971 рублей.
Второе место у финансовой и страховой деятельности (216 909 рублей), а третье - информации и связи, где специалисты получают в среднем 207 356 рублей.
Далее в ТОП-5 расположилась добыча нефти и газа - средняя зарплата составлила 206 742 рублей. На пятом месте - воздушный и космический транспорта. Специалисты этой отрасли в среднем зарабатывают в месяц 204 815 рублей.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила «Радиоточке НСН», что более половины работодателей не указывает зарплату в вакансиях, так как она устанавливается по итогам собеседования.
