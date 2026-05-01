Игрока ФК «Крылья Советов» Ахметова госпитализировали из-за столкновения с Ву

Инцидент произошёл на 72-й минуте встречи. В борьбе за мяч в воздухе Ахметов столкнулся со спартаковцем Кристофером Ву и упал на газон без сознания.

Врачи привели игрока в чувство, после чего его унесли с поля на носилках. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Ахметова госпитализировали.

Ранее вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что из-за травмы, которую он получил в матче с «Акроном», текущий сезон для него «точно завершен», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

