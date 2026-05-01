Чехия разрешила самолету Фицо перелет в Россию
Самолёт премьер-министра Словакии Роберта Фицо, намеревающегося посетить торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Москве, сможет пролететь через территорию Чехии. Об этом заявил пресс-секретарь чешского МИД Адам Черге.
«Словацкая сторона направила стандартную просьбу о разрешении... оно было без промедления выдано», - сказал он.
Ранее Лавия, Литва и Эстония заявили, что закроют своё воздушное пространство для правительственного самолёта, на котором Фицо должен был прибыть в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже глава МИД Польши Радослав Сикорский указал, что вопрос с пролётом словацкого премьера в Москву урегулирован, однако не стал раскрывать подробности.
