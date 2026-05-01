Малкин отказался от продолжения карьеры в КХЛ

Выступающий за ХК «Питтсбург Пингвинз» российский хоккеист Евгений Малкин заявил, что не рассматривает вариант продолжения карьеры в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Комментарий спортсмена в своих соцсетях опубликовал журналист Дэн Кингерски.

В частности, 39-летний нападающий, чей контракт с клубом истечёт летом 2026 года, отметил, что хочет сыграть в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «ещё как минимум год».

«Возможно генменеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас хочет освежить команду новыми игроками... Если не «Питтсбург», то надеюсь, что будут другие варианты», - заключил Малкин.

Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев заявил, что нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину стоит продлить контракт с командой, чтобы попытаться побить очередной рекорд Уэйна Гретцки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

