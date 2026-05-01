Трамп анонсировал повышение пошлин на легковые автомобили и грузовики из ЕС

США увеличат пошлины на легковые автомобили и грузовики из Евросоюза до 25%. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, это произойдёт на следующей неделе.

Трамп: США должны вернуть сборы от пошлин на $159 млрд

Он пояснил, что решение принято в связи с тем, что Евросоюз не соблюдает условия подписанного торгового соглашения.

«Полностью понято и согласовано, что если автомобили и грузовики будут производиться на заводах в США, то пошлины взиматься не будут», - добавил глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

Ранее Трамп предупредил, что введёт пошлины в 50% в отношении товаров из стран, которые будут поставлять Ирану оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Торговые ПошлиныАвтомобилиЕвросоюзСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры