Авиакомпания Lufthansa нашла потерянный «Оскар» режиссера Таланкина
Авиакомпания Lufthansa нашла потерянную статуэтку «Оскар» режиссёра Павла Таланкина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл во время перелёта из Нью-Йорка во Франкфурт. Таланкину не разрешили взять статуэтку в салон самолёта и отправили вместе с багажом, однако по прилете в Германию её не обнаружили.
«Оскар» найден и находится в безопасности во Франкфурте. Мы поддерживаем контакт с пассажиром, чтобы как можно скорее организовать возврат», - отметил представитель Lufthansa.
Ранее багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
