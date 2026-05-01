Авиакомпания Lufthansa нашла потерянный «Оскар» режиссера Таланкина

Инцидент произошёл во время перелёта из Нью-Йорка во Франкфурт. Таланкину не разрешили взять статуэтку в салон самолёта и отправили вместе с багажом, однако по прилете в Германию её не обнаружили.

«Оскар» найден и находится в безопасности во Франкфурте. Мы поддерживаем контакт с пассажиром, чтобы как можно скорее организовать возврат», - отметил представитель Lufthansa.

Ранее багаж американского певца Джейсона Деруло пропал по пути в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».