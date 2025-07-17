После периода бурного роста спрос российских туристов на оформление туристических и деловых виз Евросоюза пошел на спад. Это связано с дефицитом мест для записи, длительными сроками рассмотрения документов и ужесточением требований к ним. В то же время спрос на визы США, напротив, за год вырос на 20–46%, пишет «Коммерсант». Арзуманов рассказал, почему спрос на визы падает.

«Это связано с сезоном. Сейчас ситуация такая, что шенгенские визы делаются достаточно долго. Если делать через туроператора, у России есть аккредитация только в консульствах двух стран - Греция и Кипр. И то они делают визу в среднем три недели. Через все остальные консульства туристам приходится делать визу самостоятельно, хоть с документами мы помогаем. В Болгарию побыстрее делать, но это не совсем шенген. Остальные европейские страны делают визы минимум месяц. Если вы сейчас захотите поехать в Италию или Францию, вы сможете сделать это только в середине сентября. А в середине сентября уже летний сезон идет на спад. Раньше виза делалась неделю-десять дней. Плюс понятно, что не всем туристам хочется самостоятельно оформлять, вылавливать очередь, визы не очень дешево стоят. Мультивизы практически не дают», - рассказал он.