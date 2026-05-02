США выведут из Германии пять тысяч военнослужащих в срок до года
Пентагон выведет из Германии почти пять тысяч американских военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель ведомства Шон Парнелл в ответ на запрос РИА Новости.
«Министр войны распорядился вывести из Германии около пяти тысяч военнослужащих», — указано в ответе.
Такое решение приняли после тщательного анализа расстановки сил Пентагона в Европе. Отмечается, что оно «продиктовано требованиями театра военных действий» и обстановкой на местах.
По данным ведомства, на вывод войск уйдет от шести месяцев до года.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил НСН, что США рассматривают вариант сокращения численности военного контингента в Германии как «наказание» за отсутствие поддержки в конфликте с Ираном.
