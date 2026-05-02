В Новосибирской области произошел пожар в ТЦ на площади 5 тысяч «квадратов»

Крупный пожар произошел в торговом центре в Искитиме Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание зафиксировали в ТЦ «Апельсин». Известно, что огонь перешел на кровлю, внутри здания происходило интенсивное горение.

«По предварительной информации, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Пожар локализован», - сообщило МЧС.

Позднее специалисты ликвидировали открытое горение. Пламя удалось ликвидировать в 04.07. Пожарные продолжают разбор и проливку сгоревших конструкций.

По данным МЧС, никто не пострадал.

Ранее в Москве возник пожар на стройплощадке жилого комплекса в 3-м Балтийском переулке, погибли восемь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

