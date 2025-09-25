Туроператоры назвали бонусы единой визы стран Персидского залива
После внедрения «шенгена персидского залива» россияне смогут совместить шопинг в Дубае с просмотром достопримечательностей Саудовской Аравии и выставкой в Катаре, заявила НСН Жанна Богачева.
Единая туристическая виза стран Персидского залива заработает по принципу «шенгена» и будет долгосрочной и многократной. Об этом НСН рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.
Туристический рынок готовится к масштабным изменениям. В конце 2025 года планируется запуск в тестовом режиме единой туристической визы стран Персидского залива – GCC Grand Tours. После успешного завершения испытаний начнется полномасштабное внедрение этой системы, которая позволит туристам беспрепятственно посещать шесть стран: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман. Богачева раскрыла некоторые детали.
«Основное преимущество для путешественников заключается в отмене необходимости получать отдельные разрешения для каждой страны. Единая виза, функционирующая по принципу, аналогичному Шенгенской зоне, откроет возможность для беспрепятственного перемещения между этими направлениями по одному документу. Ожидается, что виза будет долгосрочной и многократной. Официальные детали станут известны после запуска тестового режима в конце 2025 года», - уточнила Богачева.
Богачева подчеркнула, что теперь туристы смогут удобно и легко комбинировать разные направления для отдыха.
«Благодаря нововведению туристы смогут с легкость создавать маршруты, которые объединят, например, шопинг в Дубае, культурное погружение в Саудовской Аравии и участие в международных событиях в Катаре. Особый импульс к развитию получит Саудовская Аравия с ее амбициозными проектами в рамках «Видения 2030», такими NEOM и культурный оазис AlUla, которые станут центрами притяжения для глобального потока туристов», - рассказала она.
NEOM - масштабный футуристический проект Саудовской Аравии по созданию особой экономической зоны.
Ранее Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН заявил, что Турция остается лидером по выездному туризму, однако среди самых популярных направлений также Китай, Египет, ОАЭ, Таиланд, Мальдивы и Куба.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Учителя назвали неоправданным премирование по результатам учащихся
- БДТ снял с репертуара спектакль с Басилашвили и Фрейндлих «Лето одного года»
- Обсуждают 15 лет: В отрасли призвали не ждать единой визы стран Персидского залива
- Эльбрус, киты и джунгли: Почему в России растет спрос на «опасный» туризм
- Мантуров: Гособоронзаказ в России выполняется в полном объеме
- «Миллиарды литров»: Какой напиток заменил россиянам коньяк и водку
- В каких странах не примут доллары старого образца
- Россиянам рассказали, как сэкономить на перелете в Европу
- Госдума ужесточила законодательство об иноагентах
- «Моцарт физики»: Кирилл Кяро о роли Гейзенберга в сериале «Берлинская жара»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru