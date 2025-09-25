Единая туристическая виза стран Персидского залива заработает по принципу «шенгена» и будет долгосрочной и многократной. Об этом НСН рассказала PR-директор Tez Tour Жанна Богачева.

Туристический рынок готовится к масштабным изменениям. В конце 2025 года планируется запуск в тестовом режиме единой туристической визы стран Персидского залива – GCC Grand Tours. После успешного завершения испытаний начнется полномасштабное внедрение этой системы, которая позволит туристам беспрепятственно посещать шесть стран: ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Кувейт и Оман. Богачева раскрыла некоторые детали.