Туроператор «Солвекс» прекратил работу после 30 лет работы
Туроператор «Солвекс» объявил о прекращении деятельности по причине невозможности исполнить обязательства по договорам о реализации туристского продукта. Об этом говорится в опубликованной на сайте компании сообщении.
Гендиректор «Солвекс» Димитр Цонев назвал решение вынужденным. По его словам, компания не может продолжать работу и расплатиться с клиентами из-за нынешней международной обстановки. Менеджер пояснил, что за прошедшие три года с начала пандемии COVID-19 компании удалось предоставить клиентам равнозначный турпродукт на сумму более 12 млн руб., а также вернуть более 5 млн руб. задолженности по нереализованным турам.
Компания «Солвекс» основана в 1993 году, она является одним старейших туроператоров на российском рынке. Туроператор предоставлял туры по России, а также в ОАЭ, на Мальдивы, в Израиль, Словакию, Финляндию, Венгрию. Ключевым направлением была Болгария.
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников рассказал в пятницу в пресс-центре НСН, какие направления выбирают туристы, путешествуя по России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru