В АТОР назвали самые популярные национальные туристические маршруты России

Ранее в АТОР сообщили, что путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.

Отмечается, что средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей. В Геленджике можно остановиться на ночь в среднем за 3,5 тысячи. Стоимость размещения на одну ночь в отеле Анапы составляет около трех тысяч рублей.

При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.

