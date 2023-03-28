В АТОР назвали самые популярные национальные туристические маршруты России
Туроператоры составили список самых популярных национальных туристических маршрутов, сообщает АТОР. Отмечается, что в России сейчас официально действуют 35 таких маршрутов, от Калининграда до Сахалина.
Согласно данным продаж, в топ самых популярных входят программы: «Государева дорога» (Московская, Тверская, Новгородская и Ленинградская области), Гран-тур «Вся Карелия», «Жигулевские выходные» (Самарская область), а также туры по Тюменской и Челябинской областям.
Так, шестидневное путешествие по «Государевой дороге» обойдется в 40 тысяч рублей на человека.
Ранее в АТОР сообщили, что путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин.
Отмечается, что средняя стоимость размещения на одну ночь в отеле Сочи составляет 3,6 тысячи рублей. В Геленджике можно остановиться на ночь в среднем за 3,5 тысячи. Стоимость размещения на одну ночь в отеле Анапы составляет около трех тысяч рублей.
При этом исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.
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