Белоруссия вместо Шри-Ланки: Туроператоры рассказали о смене предпочтений россиян

Депутат Кирьянов считает прогрессивную шкалу НДФЛ справедливой СДЭК частично возобновил работу после сбоя Трамп заявил, что разбомбил бы Москву, если бы Россия вторглась на Украину Спикер грузинского парламента заявил, что подпишет закон об иноагентах вместо президента 340 пляжей в Крыму готовы к курортному сезону