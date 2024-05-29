Белоруссия вместо Шри-Ланки: Туроператоры рассказали о смене предпочтений россиян
29 мая 202411:45
Александра Веснина
Белоруссия вошла в десятку популярных у россиян туристических направлений на лето, заявила НСН Любовь Воронина.
На российские туристические направления приходится порядка 60% от общего объема продаж, рассказала в пресс-центре НСН управляющий директор туроператора Let’s Fly (входит в ГК «Слетать.ру) и глава международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина.
«Видим изменения структуры продаж. И в том, и в этом году первенство у России, но в прошлом году на Россию приходилось порядка 35% продаж от общего объема, а сейчас это уже 60%. В нашу статистику ворвалась Белоруссия. Она входит в десятку продаж на лето этого года. Потеряли свои позиции такие направления, как Шри-Ланка и Тунис», - сказала собеседница НСН.
Ранее сообщалось, что российские туристы в мае устремились на курорты Турции, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru