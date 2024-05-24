Туроператоры сообщили о двукратном росте продаж туров на Маврикий
Coral Travel зафиксировал двукратный рост продаж туров на Маврикий по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на туроператора.
По словам специалиста отдела индивидуальных направлений компании Киры Ганжа, российских путешественников привлекают на Маврикии хорошее соотношение цены и качества, а также отличные отели, экскурсионные программы и перелет с удобной пересадкой.
В компании подчеркнули, что туристы летят на Маврикий через Турцию или Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2024 года турпоток россиян в зарубежные страны увеличился на 16,2%. Турпоток в топ-20 зарубежных направлений достиг 2,972 миллиона поездок. Наибольшим спросом у российских туристов пользовалась Турция, в топ-3 популярных направлений также вошли Таиланд и ОАЭ. Также резко вырос интерес россиян к Маврикию (+226%), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru