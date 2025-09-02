Туристы продолжают рваться на Бали, несмотря на протесты в Индонезии

Основные протесты в Индонезии происходят в Джакарте, на Бали ситуация остается спокойной, сказал НСН Воскан Арзуманов.

На фоне протестов в Индонезии ситуация на туристическом острове Бали остается спокойной, ведь остров является обособленным регионом как географически, так и культурно-социально, сказал в эфире НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.

Кому заплатили за протесты в Грузии против российских спортсменов

Многотысячные протесты бушуют в Индонезии уже почти неделю: митингующие ограбили дом члена Палаты представителей страны в Джакарте и сожгли здание парламента в Макассаре. Акции не утихают на фоне сообщений, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Протестующие требуют повысить зарплаты, улучшить условия труда и распустить парламент. Митингующие громят дома чиновников, поджигают отделения полиции. Арзуманов отметил, что протесты в стране носят исключительно политический характер и не касаются туристов.

«Ситуация на Бали остается стабильной и полностью контролируемой. Важно отметить, что остров является обособленным регионом как географически, так и культурно-социально. Основные протестные акции, освещаемые в СМИ, происходят в Джакарте и на других островах Индонезии, удаленных от Бали, и носят исключительно внутренний политический характер. Туристическая инфраструктура функционирует в штатном режиме: аэропорт принимает рейсы, отели и экскурсионные службы работают без сбоев. Инцидентов, затрагивающих безопасность туристов, не зафиксировано. Власти Бали приоритизируют сохранение репутации направления и обеспечивают необходимые меры безопасности», — сказал собеседник НСН.
Туристам рассказали, как не нарваться на фейковое турагентство

По его словам, спрос на туры на Бали остается стабильным.

«Отсутствие ограничений или предупреждений состава государственных органов объективно подтверждает безопасность обстановки. Мы непрерывно мониторим ситуацию и сотрудничаем исключительно с проверенными партнерами для гарантии защиты клиентов. Спрос на туры сохраняется, бронирования поступают в плановом режиме. Бали является круглогодичным направлением: в настоящее время продолжается сухой сезон (апрель–октябрь) с идеальными погодными условиями, но также могут проявляться небольшие осадки в зависимости от региона. Влажный сезон, с ноября по март, характеризуется более частыми, но обычно кратковременными дождями. На сегодняшний день туроператор активно формирует и реализует туристские продукты по направлению на ближайшие месяцы вплоть до лета 2026», — заключил Арзуманов.

Ранее власти индонезийского острова Бали выпустили циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Они предписывают иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на острове.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Фомичев
ТЕГИ:ПротестыИндонезияТуристыРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры