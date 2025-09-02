Туристы продолжают рваться на Бали, несмотря на протесты в Индонезии
Основные протесты в Индонезии происходят в Джакарте, на Бали ситуация остается спокойной, сказал НСН Воскан Арзуманов.
На фоне протестов в Индонезии ситуация на туристическом острове Бали остается спокойной, ведь остров является обособленным регионом как географически, так и культурно-социально, сказал в эфире НСН генеральный директор Tez Tour Воскан Арзуманов.
Многотысячные протесты бушуют в Индонезии уже почти неделю: митингующие ограбили дом члена Палаты представителей страны в Джакарте и сожгли здание парламента в Макассаре. Акции не утихают на фоне сообщений, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Протестующие требуют повысить зарплаты, улучшить условия труда и распустить парламент. Митингующие громят дома чиновников, поджигают отделения полиции. Арзуманов отметил, что протесты в стране носят исключительно политический характер и не касаются туристов.
«Ситуация на Бали остается стабильной и полностью контролируемой. Важно отметить, что остров является обособленным регионом как географически, так и культурно-социально. Основные протестные акции, освещаемые в СМИ, происходят в Джакарте и на других островах Индонезии, удаленных от Бали, и носят исключительно внутренний политический характер. Туристическая инфраструктура функционирует в штатном режиме: аэропорт принимает рейсы, отели и экскурсионные службы работают без сбоев. Инцидентов, затрагивающих безопасность туристов, не зафиксировано. Власти Бали приоритизируют сохранение репутации направления и обеспечивают необходимые меры безопасности», — сказал собеседник НСН.
По его словам, спрос на туры на Бали остается стабильным.
«Отсутствие ограничений или предупреждений состава государственных органов объективно подтверждает безопасность обстановки. Мы непрерывно мониторим ситуацию и сотрудничаем исключительно с проверенными партнерами для гарантии защиты клиентов. Спрос на туры сохраняется, бронирования поступают в плановом режиме. Бали является круглогодичным направлением: в настоящее время продолжается сухой сезон (апрель–октябрь) с идеальными погодными условиями, но также могут проявляться небольшие осадки в зависимости от региона. Влажный сезон, с ноября по март, характеризуется более частыми, но обычно кратковременными дождями. На сегодняшний день туроператор активно формирует и реализует туристские продукты по направлению на ближайшие месяцы вплоть до лета 2026», — заключил Арзуманов.
Ранее власти индонезийского острова Бали выпустили циркуляр с новыми правилами поведения для иностранных туристов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Они предписывают иностранным туристам носить скромную и соответствующую одежду, особенно при посещении священных мест, туристических достопримечательностей и общественных мест или во время участия в мероприятиях на острове.
