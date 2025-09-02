Многотысячные протесты бушуют в Индонезии уже почти неделю: митингующие ограбили дом члена Палаты представителей страны в Джакарте и сожгли здание парламента в Макассаре. Акции не утихают на фоне сообщений, что индонезийские депутаты будут ежемесячно получать компенсацию расходов на жилье. Протестующие требуют повысить зарплаты, улучшить условия труда и распустить парламент. Митингующие громят дома чиновников, поджигают отделения полиции. Арзуманов отметил, что протесты в стране носят исключительно политический характер и не касаются туристов.

«Ситуация на Бали остается стабильной и полностью контролируемой. Важно отметить, что остров является обособленным регионом как географически, так и культурно-социально. Основные протестные акции, освещаемые в СМИ, происходят в Джакарте и на других островах Индонезии, удаленных от Бали, и носят исключительно внутренний политический характер. Туристическая инфраструктура функционирует в штатном режиме: аэропорт принимает рейсы, отели и экскурсионные службы работают без сбоев. Инцидентов, затрагивающих безопасность туристов, не зафиксировано. Власти Бали приоритизируют сохранение репутации направления и обеспечивают необходимые меры безопасности», — сказал собеседник НСН.