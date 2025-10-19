ЦАХАЛ начал удары по объектам ХАМАС в секторе Газа из-за нарушения перемирия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала серию ударов по объектам палестинского движения ХАМАС на юге сектора Газа в ответ на нарушение соглашения о прекращении огня. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
По данным ЦАХАЛ, палестинцы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским войскам, что стало грубым нарушением режима перемирия. В ответ израильская армия нанесла несколько ударов по объектам ХАМАС.
18 октября власти Газы заявили, что за восемь дней с момента вступления в силу перемирия ЦАХАЛ нарушил режим прекращения огня в секторе Газа 47 раз, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
