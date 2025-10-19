ЦАХАЛ начал удары по объектам ХАМАС в секторе Газа из-за нарушения перемирия

По данным ЦАХАЛ, палестинцы в воскресенье выпустили противотанковую ракету и открыли огонь по израильским войскам, что стало грубым нарушением режима перемирия. В ответ израильская армия нанесла несколько ударов по объектам ХАМАС.

18 октября власти Газы заявили, что за восемь дней с момента вступления в силу перемирия ЦАХАЛ нарушил режим прекращения огня в секторе Газа 47 раз, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».

