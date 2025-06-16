Туристы из РФ не стали прерывать отпуск в Израиле и Иране из-за конфликта стран

Обострение конфликта между Израилем и Ираном не привел к массовым отказам российских туристов от уже оплаченных туров в эти страны. Об этом сообщает пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

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Отмечается, что данные направления являются специфичными для российского рынка, поэтому речь идёт лишь о десятках отмененных поездок, в том числе, в Иорданию.

«В Иране и Израиле на момент обострения конфликта находилось до 500 российских туристов», - добавили в РСТ.

Также в союзе указали, что новые путёвки в эти страны туроператоры в настоящее время не продают.

Ранее в Минэкономразвития РФ призвали временно приостановить продажу туров и отдельных туруслуг в Иран и Израиль, сообщает RT.

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