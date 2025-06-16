Туристы из РФ не стали прерывать отпуск в Израиле и Иране из-за конфликта стран

Отмечается, что данные направления являются специфичными для российского рынка, поэтому речь идёт лишь о десятках отмененных поездок, в том числе, в Иорданию.

«В Иране и Израиле на момент обострения конфликта находилось до 500 российских туристов», - добавили в РСТ.

Также в союзе указали, что новые путёвки в эти страны туроператоры в настоящее время не продают.

Ранее в Минэкономразвития РФ призвали временно приостановить продажу туров и отдельных туруслуг в Иран и Израиль, сообщает RT.

